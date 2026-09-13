Съдът с ново решение по случая от Угърчин
Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода
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Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода
Прокуратурата и МВР със съвместен брифинг по случая
Трагедията станала в общежитие
С това приклюва първия участък
Съберете истории за Апостола, разкажете за вашия роден край, призова учениците главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова
Трима са ранените
Драмата стана в Угърчин
До този момент няма други сигнали и жалби от региона за Няма дрги нередности преди изборния ден.
"Стандарт" и общината, отличиха хората, които прославят града
Божествената гъбата прославя Угърчин в Европа, градът й посвещава уникален фестивал
Уникални изложби от 10 фото пана, представящи преобразяването на градовете, представя „Стандарт”
"Качеството на избора, който правим, диктува качеството на живота, който живеем. Голямата ми мечта е градът и населените места на община Угърчин да се...