Първи подробности за кошмара в Угърчин. Убиецът е излязъл от затвора преди дни

Прокуратурата и МВР изнесоха на съвместен брифинг първи подробности около трагедията в Угърчин.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че предполагаемият извършител е направил опит да заличи следите си непосредствено след деянието. Той е бил забелязан да излиза от сградата, преоблечен с различни дрехи от тези, с които е извършил убийствата. Нападателят е останал на територията на общежитието след атаката, преди да бъде арестуван.

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков поясни, че заподозреният е познавал изключително добре и трите жертви. Те са пребивавали в едно и също общежитие, като са обитавали стаи, разположени точно срещуположно една на друга, а в същата сграда живеят и техни близки. МВР е извършило проверка на адреса, която показва, че обитателите са живеели там законно в продължение на дълъг период от време - около 15 години, и няма данни за неправомерни настанявания.

От МВР уточниха още, че по телата на жертвите има множество наранявания, като на две от тях са причинени прободни рани с остър предмет. Относно първата намерена жертва - 15-годишното момиче, бе пояснено, че тя е паднала от ниска височина, но ударът се е оказал фатален за живота ѝ.

Сигналът за трагедията е подаден на телефон 112 малко след 03:00 часа сутринта от съседи, които са чули звук от падане от етаж на общежитието. Пристигналите на мястото служители на МВР и екип на Спешна помощ първоначално откриват пред сградата тялото на 15-годишното момиче, като медиците само констатират смъртта ѝ. При последвалото влизане на полицията в сградата са намерени труповете и на останалите две жертви - момиче на 19 години и мъж на 27 години. Точните причини, довели до смъртта на тримата, все още се изясняват.

Задържаният мъж е криминално проявено и многократно осъждано лице с богато минало. Зад гърба си той има три присъди за кражби (извършени в условията на рецидив) и за противозаконно отнемане на моторни превозни средства. Мъжът е излязъл на свобода от затвора съвсем наскоро - на 12 юни 2026 г.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство. Очаква се в ранните следобедни часове на днешния ден той да бъде официално привлечен като обвиняем за умишлено убийство на повече от едно лице (три лица).

Извършителят е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“ в рамките на утрешния ден или в петък. Наказателният кодекс предвижда за това тежко престъпление: лишаване от свобода от 15 до 20 години; доживотен затвор; доживотен затвор без право на замяна.

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