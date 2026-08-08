Позират с вдигнат палец и нацистки поздрав над умиращия Георги

По-трагично от това едно общество да създаде деца-убийци, надали има!

Случаят в Пловдив има много интерпретации, и сърцатите хора скърбят и за жертвата и за убийците му, които са по-голямата жертва, за тях също в някакъв смисъл животът приключва, на този етап.

Нови, потресаващи кадри са се завъртели в социалните мрежи и хвърлят още по-мрачен поглед към случая с 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. По случая са обвинени петима непълнолетни – Теодор , Георги, Павел, Михаела и Виктория. Те са сред общо десетте деца на възраст между 14 и 17 години, които бяха задържани след смъртта на Георги Кузев.

Снимки, публикувани в социалните мрежи показвали младежите, около Кузев, непосредствено след нападението. Лицата им са закрити, но на кадрите се виждал и самият пребит мъж.

Призиви за саморазправа с хора, обвинявани в педофилия, са били споделяни в социалните мрежи от профили, свързвани с част от непълнолетните. Сред тях са публикации, тенденциозно репоствани в TikTok от 17-годишната Михаела, в които се отправят крайни послания, насърчаващи насилие. Сред съдържанието са призиви от типа „Направи света по-добро място. Убий педофил“ и „Да издирим педофилите и да ги пребием“. Част от видеата са събрали хиляди харесвания и споделяния. Има и коментари в тази насока.

Профилите, от които са репоствани част от привитите, са озаглавени „Narkomanka_na_tavana“ и „ur_fav_bezdomna_ky4ka“.

На една от снимките около Георги били четирима младежи, като двама от тях демонстрират жестове, интерпретирани като нацистки поздрави. Виждало се и знаме с бял орел на червен фон, което според публикацията наподобява символика от Третия райх. Кадрите вече не можели да бъдат открити обаче.

Още по-тежък е друг кадър – Георги е окървавен и седнал на земята, а до него клекнал младеж показва палец нагоре.

Към снимките е била публикувана и песента „Kill Your Local Pedophile“, чието заглавие се превежда като „Убий местния педофил“.

Кричим отново излиза на протест

Междувременно в Кричим отново се организира протест в памет на Георги Кузев.

Съгражданите му настояват случаят да не бъде забравен и обвиняемите да понесат отговорност според закона. В града вече се проведе мълчалив протест, на който хората описаха Георги като работлив, скромен и възпитан човек.

Подготвят се и кутии за дарения за семейството му. Средствата ще бъдат използвани за погребението и за адвокатски хонорари, съобщават организаторите.

Петимата непълнолетни, обвинени за убийството, остават в ареста. Според съдебните мотиви побоят е бил извършен с особена жестокост, а съдът е приел, че има достатъчно данни за тяхната съпричастност.

Случаят продължава да предизвиква силен обществен отзвук, а новите кадри поставят още въпроси за поведението на групата непосредствено след нападението.