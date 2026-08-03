Какво е криптопортфейл и има ли връзка с екзекуцията на Владо Загатото

Голям криптопортфейл е една от най-упоритетите версии за екзекуцията на бизнесмена Владимир Янков, който бе подпален и изгорен в луксозната му къща в Банка. Твърди се, че убийството на Владо Загатото е свързано с предполагаем опит за достъп до негов криптопортфейл.

Това засега е работна хипотеза, а не доказан мотив. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство, след като тялото на 56-годишния мъж беше открито при пожар в дома му. Разследването се води от СДВР под надзора на прокуратурата.

Според медийни публикации една от проверяваните версии е, че нападението може да е било свързано с голяма сума в криптоактиви. Към момента обаче няма официално потвърждение, че това е действителният мотив за престъплението, пише vesti.bg.

Какво представлява криптопортфейлът?

И защо човек, получил определена парола или поредица от думи, потенциално може да прехвърли цифрови активи за огромна сума?

Криптовалутата не стои физически в портфейла. Наименованието „криптопортфейл“ лесно подвежда. Той не е дигитална торбичка, в която се намират биткойни, етери или други токени.

Криптоактивите остават записани в съответната блокчейн мрежа. Портфейлът е приложение, устройство или друг инструмент, чрез който собственикът управлява адресите си и подписва нареждания за прехвърляне на активите.

С други думи, портфейлът не пази самите монети, а ключовете, които дават контрол над тях. Притежателят на частния ключ може да разреши изпращането на средствата към друг адрес.

Публичен адрес и частен ключ - каква е разликата

Всеки криптопортфейл работи с два основни елемента.

Публичният адрес е подобен на номер на банкова сметка. Той може да бъде даден на друг човек, за да изпрати към него криптоактиви. Самото знание на адреса не позволява средствата да бъдат откраднати.

Частният ключ е тайната, чрез която се подписват транзакциите. Той доказва, че нареждането е направено от лицето, което контролира съответния портфейл.

Който разполага с частния ключ, на практика може да управлява свързаните с него активи. Затова той не трябва да се изпраща по имейл, чат или съобщение и не бива да се предоставя дори на човек, представящ се за служител на борса или техническа поддръжка.

Какво е сийд фразата

При създаването на много портфейли потребителят получава поредица от обикновено 12 или 24 думи. Тя се нарича сийд фраза, възстановителна или резервна фраза.

Тези думи са своеобразен главен ключ. Чрез тях портфейлът може да бъде възстановен на друг телефон, компютър или съвместимо устройство, ако първото бъде изгубено или повредено.

Това обаче означава и обратното: човек, който се сдобие със сийд фразата, може да възстанови портфейла на свое устройство и да получи контрол над активите. Не му е необходим оригиналният телефон или физическият хардуерен портфейл.

Именно затова експертите са категорични: фразата не трябва да се снима с телефон, да се пази в облачно хранилище или да се въвежда в непознати сайтове. Снимката може автоматично да се синхронизира онлайн и така да стане достъпна при пробив в профила.

Горещ и студен портфейл

Криптопортфейлите най-често се разделят на два вида.

Горещ портфейл - Това обикновено е мобилно приложение, програма за компютър или разширение за интернет браузър. Нарича се „горещ“, защото е свързан с интернет.

Предимството му е удобството. Потребителят може бързо да получава, изпраща или обменя криптоактиви. Постоянната интернет връзка обаче го прави по-изложен на фалшиви сайтове, зловреден софтуер и кражба на данните за достъп.

Студен портфейл - Съхранява частните ключове офлайн. Най-познатата му форма е малко хардуерно устройство, което прилича на флаш памет.

То се включва към телефон или компютър, когато трябва да бъде одобрена транзакция, а през останалото време остава изключено. Това ограничава дистанционните атаки, но не помага, ако някой получи сийд фразата или принуди собственика да подпише операция.

Как се изпращат криптоактиви

За да направи превод, собственикът отваря портфейла, избира актива, въвежда адреса на получателя и сумата и потвърждава операцията.

Портфейлът използва частния ключ, за да подпише транзакцията. След това тя се изпраща към блокчейн мрежата, където се проверява и записва.

При прехвърлянето трябва да се избере и правилната мрежа. Един и същ актив може да се движи през различни блокчейни, а изпращането към несъвместим адрес или мрежа може да доведе до загуба на средствата.

За разлика от банковия превод, потвърдената блокчейн транзакция по правило не може просто да бъде отменена с обаждане до банка. Ако средствата са изпратени към грешен или чужд адрес, възстановяването им зависи от получателя и често е практически невъзможно.

Портфейлът може да е личен или управляван от борса

Не всеки, който притежава криптовалута, пази сам частните си ключове.

Когато активите се намират в профил в криптоборса, платформата обикновено управлява ключовете от името на клиента. Потребителят влиза с имейл, парола и допълнително потвърждение, подобно на онлайн банкиране.

При личен портфейл собственикът сам контролира ключовете и носи цялата отговорност за тяхното съхранение. Ако изгуби сийд фразата и устройството му се повреди, обикновено няма институция, която да възстанови достъпа.

Може ли портфейлът да бъде изпразнен за минути

Да, технически е възможно. Ако друг човек получи пълния контрол над портфейла, той може да нареди прехвърляне на активите към свои адреси.

Колко бързо ще приключи операцията зависи от конкретната блокчейн мрежа, натоварването ѝ, размера на таксата и допълнителните защити на портфейла.

Самият превод оставя следа в блокчейна. Адресът на получателя и движението на активите могат да бъдат проследявани, но установяването кой човек стои зад адреса невинаги е лесно. Публичността на транзакциите не означава автоматично, че самоличността на получателя е известна.

Как се защитава голяма сума

При значителни криптоактиви една парола или една сийд фраза не трябва да бъдат единствената защита.

Една от възможностите е портфейл с множество подписи, известен като multisig. При него за извършване на транзакция са необходими два или повече независими ключа. Така човек, който се сдобие само с един от тях, не може сам да премести активите.

Ключовете могат да се държат на различни устройства и на различни физически места. За по-малки суми може да се използва горещ портфейл за ежедневни операции, а основната част от активите да остане офлайн.

Най-важното правило обаче остава просто: никой легитимен служител, посредник или технически експерт не се нуждае от сийд фразата ви.

Разследването на убийството в Банкя продължава и към момента няма официално установен мотив. Случаят обаче показва защо информацията за притежавани криптоактиви и начина на достъп до тях не бива да се разгласява — защитата не е само дигитална, а и физическа.

Източник: vesti.bg