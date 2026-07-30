Заснеха предполагаемия убиец на Владимир Янков

Камери заснели предполагаемия извършител на палежа в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков - Владо Загатото. Благодарение на видеонаблюдението в луксозния имот на ул. "Москва" е запечатан посетител във фаталната нощ срещу понеделник, съобщи "България Днес".

Докато аутопсията трябва да установи причината за смъртта на търговеца на кафе и вендинг машини - дали е изгорял жив, мъчен ли е, или застрелян, както твърдят съседите му, то огнеборците вече категорично потвърдиха, че огънят е запален умишлено. Това е така, защото са открити няколко огнища, от които са се разпрострели пламъците.

Причината за възникването на пожара в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е умисъл, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Сигналът за огнената стихия е получен в 4,14 часа в понеделник в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". След като пожарникарите са влезли в къщата, са се натъкнали на обгорялото тяло на 56-годишния вносител на кафе.

По неофициална информация двамата са се скарали и грацията си е тръгнала, с което се е спасила от последвалия огнен ад. Запознати разкриват, че Янков е тръгнал да се прибира към дома си и е освободил охранителите си.

Какво е ставало в следващите часове, още се изяснява, но криминалистите работят по няколко версии. Една от тях е, че в къщата са го чакали няколко души, които са го измъчвали и пребили, а след това го запалили жив. Мотивите им са свързани със сериозни суми в криптовалута, които Загатото притежавал. Бандитите са искали кодовете на криптопортфейла му, за да им прехвърли биткойните си.

Другата версия е, че бизнесменът е убит от бой при пиянски скандал. Разследващи издават, че Янков се прибрал с мъж, който е негов приятел от години, но между двамата избухнал скандал и аверът го затрил. Не е изключено разпрата да е станала заради неуредени финансови отношения. При всички положения се предполага, че душманинът е драснал клечката, за да прикрие следите си. На този етап проверката се води по всички възможни направления.

Криминалистите от СДВР извършваха оглед на местопрестъплението в понеделник и във вторник. Освен да търсят всякакви веществени доказателства, те са се погрижили да изземат устройствата и да свалят записите от камерите. Назначени са съдебномедицински, технически и пожаротехнически експертизи. Част от тях трябва да кажат каква леснозапалима течност е използвана.

Софийската градска прокуратура (СГП) осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че на 27 юли 2026 г. в къща в град Банкя предумишлено е умъртвен Владимир Янков, съобщиха от държавното обвинение. Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие. Действията по разследването се извършват от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, увериха разследващите. Янков е свързан най-вече с дружеството "Загато" ООД. Притежава 50% от капитала му, а останалата половина са на дългогодишния му съдружник Петър Попов. Компанията внася и разпространява кафе, чай, шоколадови и млечни продукти за автомати, вендинг консумативи, резервни части и различни видове машини за напитки.

От компанията съобщиха за смъртта на своя съосновател и управител в социалните мрежи, а публикацията събра десетки съболезнования.