Експерт разкри как пастрокът на Наталия е останал незабелязан 24 дни

След като 11-годишната Наталия беше открита жива след 24 дни в неизвестност, а пастрокът ѝ Асен Симеонов беше задържан, разследващите разкриха, че 40-годишният мъж отвел детето, след като пребил майка му и я заплашил със смърт. Издирваният беше заловен при опит да разбие хранителен магазин в шуменското село Овчарово. Бившият началник на отдел „Издирване“ в МВР Красимир Занев коментира в „На фокус“ как двамата са успели да останат незабелязани толкова дълго.

Според него Асен Симеонов е бил добре подготвен за укриването и е познавал отлично местността. „Ако трябва да му направя профил като криминален психолог, бих казал, че е арогантен, брутален и агресивен.

Осъждан е многократно за кражби и грабежи, излежавал е присъда в затвора, а преди години отново се е укривал от органите на МВР. Тогава е бил открит в пещера. Явно познава много добре района и предварително е направил план къде да се движи, откъде да мине и къде да се укрие“, заяви Занев.

По негово мнение, ножът, който е носел Симеонов, е можел да послужи както за самозащита, така и за нападение.

„Вероятно го е взел или за самоотбрана, или за да нападне някого. Не бива да забравяме и заплахите към майката на детето, че ще я убие. Това показва, че човекът е бил готов на крайни действия“, каза бившият служител на МВР.

Занев предполага, че през деня двамата са оставали скрити, а са се придвижвали основно през нощта.

„Техните снимки бяха разпространени във всички медии. Хората и в селата, и в градовете знаеха как изглеждат. Затова според мен през деня не са се движили, защото са били наясно, че могат да бъдат разпознати. Излизали са през нощта, а той явно е познавал много добре обстановката. Там е израснал, има познати и вероятно е знаел места, които са труднодостъпни“, обясни той.

Остава неясно как детето и пастрокът му са се хранили и снабдявали с вода. Занев счита, че отговорът трябва да дадат самите те, но разполага с информация за разбити вили и магазини в местността.

„Имаше сигнали, че десетина дни преди задържането са били разбити вили. Вероятно там са търсили храна, напитки или други неща, с които да преживяват. В района имаше и няколко разбити магазина за хранителни стоки“, заяви той.

В началото на издирването машинист подал сигнал, че е видял две фигури в полето край село Юнак.

„Машинистът забелязал отдалеч мъж и момиче, които вероятно са били те, и подал сигнал на 112. Докато пристигнат полицейските сили обаче, двамата вече не били там. Най-вероятно са се придвижили в друга посока. Районът е силно залесен и това допълнително затруднява издирването“, обясни Занев.

Той оценил завършека на операцията като успешен, макар издирването да е отнело повече от три седмици.

„Да, минаха 23-24 дни, но резултатът е положителен. Детето е намерено живо, а мъжът е задържан. Такива случаи често са много заплетени и не могат да бъдат решени за ден или два“, подчерта бившият началник на отдел „Издирване“.

По думите му действията на полицията са били адекватни, независимо от критиките в социалните мрежи.

„Четох упреци, че се е действало бавно и че не е възможно двама души да не бъдат намерени толкова време. Но подобни случаи са трудни. В акцията участваха служители от Варненска и Шуменска област, както и част от силите в Бургаско.

Полицията беше на крак, във всяко село имаше служители. В крайна сметка те успяха да го установят и задържат“, заяви Занев.

Той подчерта значението на начина, по който е протекъл самият арест.

„Служителите са били достатъчно подготвени и не са му дали възможност да окаже сериозна съпротива или да се стигне до нежелан инцидент. Това е важно, защото говорим за човек с агресивно поведение, криминално минало и склонност към насилие“, каза бившият служител на МВР.

Занев припомни, че в практиката на полицията има и други случаи на деца, изчезнали за продължителен период. Сред тях е историята на Сашко от Перник, който беше открит на километри от дома си.

„Тогава също бяха положени огромни усилия. Детето беше намерено живо и без сериозни проблеми със здравословното състояние. Това е задължението на службата по издирване - да продължи да търси, докато лицето не бъде установено“, обясни той.