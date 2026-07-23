Няма да кажат посегнал ли е похитителя на Наталия

Срещу Асен Симеонов ще бъдат повдигнати четири обвинения, съобщи на брифинг говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров, както "Стандарт" по-рано съобщи.

По думите му най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, ненавършило 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, Симеонов го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години, или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото му, или на част от него, обясни прокурорът.

Прокурорът допълни, че състоянието на детето тепърва ще бъде изяснено, но резултатите няма да бъдат представени пред медиите, тъй като то е на 11 години. Според него момичето или ще бъде върнато при майка му, или ще бъде изведено в защитена среда.

Другите обвинения срещу Симеонов ще бъдат за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на момичето, както и за причинената ѝ средна телесна повреда в условията на опасен рецидив.

Задържаният има 12 присъди - за кражби, грабежи и нанасяне на телесни повреди, каза още Лазаров. По думите му последната е за кражба и е изтърпяна през октомври 2021 година.

Симеонов е задържан за срок до 72 часа, най-вероятно мярката му за неотклонение ще бъде разгледана утре, допълни Лазаров. По думите му прокуратурата ще иска съдът да остави мъжа в ареста, тъй като е извършил няколко престъпления в условията на опасен рецидив и се е укривал продължително време, което предполага, че има опасност да го направи отново, или да извърши друго престъпление.

Говорителят на Окръжната прокуратура поздрави специално полицията за работата ѝ по този случай.

Издирването на 11-годишната Наталия започна в началото на юли, когато от Дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съобщиха във Фейсбук, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете. На 3 юли бе активирана системата BG-Alert на три области – Варна, Бургас и Шумен.