Първата прегръдка разтърси Наталия: Видимо е добре

„В момента, в който ме видя, тя се разплака.“ С тези думи Петя Кателиева описа първата си среща със своята 11-годишна сестра Наталия след 24 дни на тревога и неизвестност. Петя е единствената от близките, която е успяла да види момичето рано сутринта и да разговаря с него.

По думите й Наталия изглежда в добро здравословно състояние и по нея не се виждат белези или наранявания. Детето предстои да премине през допълнителни медицински прегледи и работа със специалисти, които да установят как се чувства след преживяното.

Успокоихме се, видимо е добре

Срещата между двете сестри продължила около десет минути, но била достатъчна, за да донесе огромно облекчение на семейството. „Успокоихме се. Видяхме я. Добре е. Видимо е добре“, каза Петя.

Тя разказа, че Наталия много се зарадвала, когато я видяла, а силната емоция бързо взела връх. „Като ме видя, много се зарадва, че ме вижда. Поговорихме си. В момента, в който ме видя, тя се разплака“, сподели сестрата на момичето.

По думите й разговорът бил кратък, тъй като детето вече е под грижите на компетентните органи и специалистите, които трябва да преценят състоянието му.

Няма видими белези или наранявания

Петя заяви, че при срещата не е забелязала по Наталия следи от физическо насилие. „Не видях да има някакви белези, някакви наранявания. Изглеждаше в добро здравословно състояние“, разказа тя.

Момичето било със същото яке и със същите маратонки, с които е било видяно преди изчезването си. Единствената промяна била в дрехите от кръста надолу. „С якето беше, с маратонките беше, но панталонът беше друг“, каза Петя.

Близките очакват по-подробна информация след лекарските прегледи и разговорите със психолози. Специалистите трябва да установят не само физическото, но и емоционалното състояние на детето след продължителното му отсъствие.

Наталия разказала, че са вървели пеша

По време на разговора Петя успяла да попита сестра си как е стигнала до района, в който е била открита. „Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървели пеша“, разказа Петя.

Тя не разполага с повече подробности за маршрута или за случилото се през изминалите 24 дни. Семейството все още очаква официална информация от полицията и от специалистите, които работят с Наталия. „Очаквам днес малко повече информация да ни кажат. Днес специалисти ще кажат повече информация - психолози“, заяви сестрата.

Семейството чака Наталия да се прибере

Близките все още не знаят кога момичето ще може да се върне в дома си в село Константиново. Те очакват решението на полицията и социалните служби, след като приключат първоначалните прегледи и разговори.

Петя е единственият член на семейството, който е успял да разговаря лично с Наталия. Майката на момичето не е дала публичен коментар до този момент.

В Константиново съседи на семейството също изразиха облекчението си, че продължилото повече от три седмици издирване е приключило успешно.

Всички търсихме и имахме успешен край

Петя отправи благодарност към полицаите, доброволците и всички хора, които са участвали в търсенето. „Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха. Всички търсихме и имахме един успешен край“, каза тя.

Според нея семейството не е изгубило надежда през нито един от тежките дни. „Аз, както и доброволците, постоянно търсихме на всякакви места, докато не дойде денят, в който я открихме“, сподели Петя.

За близките все още остават много въпроси без отговор. Най-важното за тях обаче е, че Наталия е жива, видимо е добре и вече се намира на сигурно място.