Първата прегръдка разтърси Наталия: Видимо е добре
Момичето разказало, че е вървяло пеша до мястото, където е било открито
Следете всички новини, анализи и коментари за Петя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Момичето разказало, че е вървяло пеша до мястото, където е било открито
Защото мрази подобни сбирки
Не се е чувствала удобно пред камерите
Певицата скоро навърши 64
Звездата на попфолка и без това е известна на аудиторията само с псевдонима си
15-годишната Петя Божкова, която пострада при автогонката край Лесидрен, е стабилизирана и лечението й продължава. За нея се грижат медиците от УМБАЛ...
25-годишната психоложка ще се обясни в любов на родината и с кукерска маска В истински учебник по българска история е превърнала тялото си 25-годишна...
София. Софийски градски съд отложи делото срещу Емил Азов, задържан за убийството на 20-годишната Петя Тодорова на 4 март тази година. За новото засе...