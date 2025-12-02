Сашо Диков онемя! Къде го заведе Петя

Изненадващо пременена в жълта рокля, Петя Дикова заведе Сашо Диков на концерт на Веско Маринов.

В социалните мрежи Пипи разкри подробности около шоутата, които прави певецът, като дори, че заради дрескодът на концертите му, цял град останал без жълти рокли по магазините:

Веселин Маринов се състезава в собствена лига. Има си лоялна публика, голям екип и оркестър, 4 разпродадени концерта в зала 1 на НДК. Характерно е, че на спектаклите му си има протокол (с букети, честитки и писма), за жените има дрескод (в Гоце Делчев доволни собственици на магазини му благодарят, че в целия град жълтите рокли са изкупени), има шоу, има и хумор.

Лицата в публиката са толкова разнородни, че човек се пита как може един изпълнител да обедини толкова различни на пръв поглед аудитории. Веско е сърдечен, уважителен, самоироничен, старателен и много постоянен. Казва, че сега има "еуфория" около кариерата му и напълно го заслужава. Публиката го обожава. Винаги е много забавно и това е единственият концерт, на който мога да заведа тати, които иначе не обича много хора на едно място.

Та, г-н Маринов, благодарим от сърце!

