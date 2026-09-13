Петя Дикова каза истината за звездните си родители
Култовата водеща разказва повече за живота си с Аня Пенчева и Сашо Диков
Следете всички новини, анализи и коментари за Сашо Диков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Култовата водеща разказва повече за живота си с Аня Пенчева и Сашо Диков
Интересен разказ на Петя Дикова
Защото мрази подобни сбирки
През 2022 г. емблемата на родния ефир претърпя тежка сърдечна операция
Помоли го да остави едно изследване под елхата
Както винаги, обвита в тайнственост
Как го нарече в ефир
Екзотичният водещ се активизира отново
Диков се суетеше не в голям супермаркет, а във фирмен магазин в столичен квартал
Бил потресен от това, което се случва в медиите
Емблематичният тв водещ се бори със сериозни здравословни проблеми
Заради кандидатурата си за поста генерален директор
Неспазено изискване в документацията на Диков е установила техническата комисия на СЕМ
Официално писмо отговор на президента
Журналистът бил в плен на чара на дългобедрата госпожица
Днес осъдих лицето Сашо Диков (не мога да го нарека журналист, защото за мен това е достойна професия, в която се трудят много хора с чест и професион...
Щял да получи 200 бона обезщетение, гласи мълвата Сашо Диков напуска Нова, но получава суперобезщетение от 200 бона, гръмнаха днес онлайн медии. Не с...
Имам съвършени родители, казва водещата на CooLЕT за Аня Пенчева и Сашо Диков Телевизионната кариера на Петя Дикова стартира, когато тя е само на 14....
До края на сезона съм в Нова тв, след това ще видим. Това каза Сашо Диков пред ПИК по повод информациите, че има намерение да се мести в bTV. Това озн...
София. Прокуратурата и служителите на МВР действат само като регистратори на случаите с палежи на автомобили. Така коментира главният прокурор Сотир Ц...