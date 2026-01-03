Заради Веселин Маринов: Изкупиха роклите в един град

Дъщерята на Сашо Диков – Петя, заведе баща си на концерт на Веско Маринов през декември, а сега разказа любопитна история за суматохата около тях и как това се отразява на модния бизнес.

Но концерта на Веско Маринов Петя Дикова се появила в жълта рокля и обяснила, че това не е случайно, пише Топпреса.

По нейните думи, на концертите му има ясно изразен дрескод - много от дамите в публиката носят жълто. Защо точно този цвят никой не й е казал, но това се превърнало през годините в мода.

Според разказа ѝ, търговци от няколко града, сред които Гоце Делчев, били много ентусиазирани от концертите на Маринов, защото жълтите рокли буквално били изкупувани.

Петя Дикова отбеляза, че Маринов певецът в момента е в много силен период от кариерата си, след четирите разпродадени концерта в зала 1 на НДК, в които имало публика от различни възрасти. Самият Маринов, по думите ѝ, се шегувал със себе си и признавал, че изживява заслужена еуфория.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com