Сашо Диков отвърна на Пипи. Обещанието

Легендарният спортен журналист Сашо Диков отвърна на призивите на дъщеря му Петя. Преди дни популярната журналистка излезе с емоционален пост в социалните мрежи към баща си: "Татко, моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно". Апелът на тв водещата е по повод кампанията "Мовембър", приканваща към повече профилактика на мъжкото здраве.

"Обещавам на Петя, че ще се изследвам по-често! Профилактиката е важна и трябва да се прави!", заяви Диков пред "България Днес". "Дъщеря ми израсна в условия, в които бе логично да не стане този интелигентен и сериозен човек, който е в момента. Може би основата и възпитанието на бабите й, и в частност майката на бившата ми съпруга, имаха главно влияние над нея. Радвам се, че се бори сама и пробива, без гърба на своите родители", щастлив е Диков.

73-годишният журналист добави за себе си: "Постигнал съм сума неща в този живот. Най-важното сега е да имам време с внуците ми. Да мога да помагам на младите".

През 2022 г. емблемата на родния ефир претърпя тежка сърдечна операция. Оттогава той е особено внимателен към здравето.

"Много е важно да се следим. Аз нямах този навик преди, но откакто се опарих, промених това. Слава богу се възстанових успешно, но човек, когато издевателства над тялото си - плаща", откровена е легендата.

