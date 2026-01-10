4 амулета, които ще ни пазят цяла година

Новата година е свързана с планове за ново начало, лична сила и смели решения през 2026. Много хора търсят амулети за късмет и успех, които да им помогнат да привлекат положителна енергия, защита и изобилие.

Тези 4 силни амулета са смятани за особено силни за успешна 2026 година, предава Bulgaria On Air.

Подкова – късмет и защита

Подковата е класически амулет за късмет, използван от векове. Тя символизира стабилност, защита и задържане на положителната енергия.

Подходяща за 2026 година, защото подпомага сигурността при нови начинания и важни житейски промени.

Как да я използвате:

Над входната врата за защита

Малка подкова в портфейла за късмет

Бижу с форма на подкова

Четирилистна детелина – рядък късмет

Четирилистната детелина е сред най-популярните талисмани за късмет. Всеки лист символизира вяра, надежда, любов и успех.

През 2026 година този амулет е особено силен за хора, които търсят неочаквани възможности и пробиви.

Как да я използвате:

В портфейл или калъф за телефон

Като символ върху тефтер или планер за годината

В бижу - особено подходящо е, ако ти си я открил и запечатал с епоксидната смола

Цитрин – камък за успех и изобилие

Цитринът е енергиен камък, свързан с богатство, мотивация и лична сила. Често се използва като амулет за финансов успех.

През 2026 година цитринът подпомага увереността и вземането на смели решения.

Как да го използвате:

На бюрото в офиса

Като гривна или медальон

В чанта или джоба по време на важни срещи

Ключ – нови възможности

Ключът е мощен символ на ново начало и отваряне на врати. Той е отличен амулет за 2026 година – година на промяна и личен избор. Този талисман напомня, че успехът идва чрез действие и смелост.

Как да го използвате:

Като медальон

Декорация в най-важното място в работното пространство

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com