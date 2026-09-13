Как баба Есма стигна 109 години: Тайната на най-възрастната жена у нас
Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
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Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
Може да ги носите като бижу, или да си сложите на бюрото в офиса
Три варианта и една класика
Над 3 000 души от кирковското село Подкова и околните села участваха в традиционния мевлид за здраве и берекет. Бяха пристигнали и много мюсюлмани от...
"Предоставям къщата си в Синеморец за почивка на талантливи деца от Ямбол", обяви олимпийската шампионка по стрелба Мария Гроздева при представянето н...
Кърджали. Фабрика за тютюн в Подкова ще строят гръцки бизнесмени. Това е втората голяма инвестиция в района след отварянето на ГКПП "Маказа-Нимфея". В...