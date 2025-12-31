За късмет в новогодишната нощ: В чантага си сложете....

Облекли сте се в червено или зелено. Хубаво, огненият кон ще е благосклонен към вас.
Сложили сте златно бижу - още повече ще му се харесате.
Махнали сте черните обувки - ами това е задължително, конят не обича черния цвят, нито сивия, защото отнемат енергията му.
На масата сте сложили местни ястия и вино. То това е задължително.
И все пак - без амулет тази година не се посреща.
Какъв да е той?
Някои казват, че най-подходящо е конче - сувенир или подобна играчка за елха.
Други са категорични - това са кристалите, които дават най-голямата сила и за хората, и за конете.
Трети стискат в ръцете си няколко зрънца - храната на коня.
Класиката обаче е друга и тя е винаги под ръка - подкова.
Сложете я в чантата и няма да сбъркате. Късметът ще е с вас!
