Всичко за Кристали

Следете всички новини, анализи и коментари за Кристали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България
Вана за деца с кристали за $5200

Вана за деца с кристали за $5200

5200 долара трябва да отделите от бюджета си, ако искате малкото ви момиченце да се къпе в свръхлуксозна вана, облицована с розови кристали Сваровски....

03 ноември | 18:05
0 коментара
2457
Галена с маска от кристали

Галена с маска от кристали

Галена обра голяма част от статуетките на годишните награди на телевизия "Планета". Тя бе отличена за музикален идол, за видеоклип, за дискотечен хит...

25 февруари | 18:45
0 коментара
22327