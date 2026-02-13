Флиртът не е талант. Той е наука. Ето как да сте най-добрите

В претъпкан бар в петък вечер един човек чака сам. Барманът подхваща разговор – невинен, лек, с усмивка. След пет минути времето вече не съществува. Точно тук започва науката за флирта.

„Когато някой флиртува с вас, се чувствате ценени и възприятието ви за собствената ви привлекателност се повишава“, обяснява Гурит Бирнбаум, професор по психология в университета Рейхман. С други думи – флиртът повдига самочувствието. И не само това.

Бирнбаум провежда необичаен експеримент: хора в сериозна връзка флиртуват с виртуален барман чрез VR. След това разговарят с реално привлекателен непознат. Резултатът? Тези, които вече са „изгорили“ флиртова искра във виртуалното пространство, намират реалния човек по-малко привлекателен и влагат по-малко усилия в контакт. Ефектът е почти като ваксина срещу изкушението. Още по-интересно – след флирта във виртуалния бар участниците съобщават, че изпитват по-силно желание към реалния си партньор.

Изводът е деликатен: умереният флирт може дори да укрепи връзката. Но границите са ключови. Бирнбаум предупреждава за феномена „заразна изневяра“ – ако средата нормализира кръшкането, вероятността да последвате примера се увеличава. Личностните фактори също имат значение: нарцистичните черти и несигурният стил на привързаност повишават риска.

И тук идва големият въпрос – какво отличава добрия флирт от неловкия?

Езикът на тялото говори първи

Изследванията показват, че разширената поза – изправена стойка, рамене назад, директно насочено тяло, вдигната глава – увеличава романтичната привлекателност както при мъжете, така и при жените. Причината? Пространството подсъзнателно се свързва с доминантност и увереност.

Проф. T. Joel Wade от Bucknell University обяснява, че това често е несъзнателно поведение. Не е стратегическо „разперване“, а естествен сигнал за комфорт и принадлежност. В speed dating срещи и дори в онлайн профили хората с по-отворена, „експанзивна“ поза получават по-високи оценки за привлекателност.

Флиртът е умение, не съдба

В анкета сред близо 7000 мъже в Reddit лошите флирт умения са сред най-често посочваните причини за самотата. Добрата новина – това се тренира.

Само три часа обучение по флирт – техники за по-уверено говорене, зрителен контакт, контрол на гласа – повишават не само оценката за флирт способности, но и нивото на екстраверсия при участниците. Това означава, че поведението може да „дръпне“ личността напред.

Какво правят добрите флиртаджии?

– Създават усещане за изключителност – човекът срещу тях се чувства видян.

– Балансират между интерес и леко отдръпване – напрежението е част от магията.

– Използват хумор, но не агресия.

– Четат сигналите – флиртът е диалог, не монолог.

И най-важното: добрият флирт не натиска. Той кани.

В свят на бързи съобщения и плъзгане наляво или надясно, умението да задържиш нечие внимание за пет минути в реален разговор става почти екзотично. Флиртът не е просто закачка. Той е социална валута, инструмент за самооценка и – понякога – защитен механизъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com