Тези 4 рождени дати превръщат хобито в успешна кариера
Според нумерологията родените на определени дни притежават качества, които им помагат да печелят от това, което обичат
Следете всички новини, анализи и коментари за Талант. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според нумерологията родените на определени дни притежават качества, които им помагат да печелят от това, което обичат
Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
Десет малко известни факта за певицата от Клуб 27
Днес бе награждаването на отличените деца
Лидерът на ИТН отново ще търси таланти
Той е социална валута, инструмент за самооценка и – понякога – защитен механизъм
Десетилетия наред радваше хората с таланта си
Самодейците репетират неуморно и участват в снимки, които понякога продължават по 12 часа
Перейра също откри Пауло Футре, Нани и Рикардо Куарешма
Защо е санкцията срещу Никола Цолов
Красимир Недев покори сцена заедно с Васил Найденов
Книгите й за деца се превръщат в настолни четива за няколко поколения
Според слуховете я гласят за мястото на Славена Вътова в журито
Николай Илиев може да замине за Милано
Търсят талантливи младежи в кампанията „Разбий представите, покажи таланта си“
Патрик-Габриел Галчев вече има договор със "сините"
Борисов има един природен талант - работи на една вълна с хората, казва Рашидов
Едисон Йорданов подписа с Виртон
Ако стигне до трети кръг Димитров вероятно ще срещне Циципас
Масовото училише е стрес за таланта, а най-големият недъг в него е оценяването, казва Теодосиев