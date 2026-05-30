Изложбата “Вълшебството на розите“ представя таланта на над 1000 деца от цялата страна

С много цвят, въображение и вдъхновение Музеят на розата в Казанлък посрещна изложбата с творбите от Втория национален конкурс за живописна рисунка „Вълшебството на розите“, организиран от ОУ „Д-р Петър Берон“ с подкрепата на Община Казанлък.



Над 1000 деца от различни краища на България се включиха в конкурса, вдъхновени от красотата и символиката на българската роза.



Техните рисунки разказват истории за традиции, природа и мечти, пресъздадени с талант.



Днес бе награждаването на отличените деца.Изложбата продължава да радва жители и гости на Казанлък, които могат да се потопят в магията на розите, видяна през очите на младите художници.





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