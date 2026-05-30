Регионални

Изложбата “Вълшебството на розите“ представя таланта на над 1000 деца от цялата страна

Днес бе награждаването на отличените деца

Изложбата “Вълшебството на розите“ представя таланта на над 1000 деца от цялата страна
30 май 26 | 10:19
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Никол Симова

С много цвят, въображение и вдъхновение Музеят на розата в Казанлък посрещна изложбата с творбите от Втория национален конкурс за живописна рисунка „Вълшебството на розите“, организиран от ОУ „Д-р Петър Берон“ с подкрепата на Община Казанлък.

Над 1000 деца от различни краища на България се включиха в конкурса, вдъхновени от красотата и символиката на българската роза.

Техните рисунки разказват истории за традиции, природа и мечти, пресъздадени с талант.

Днес бе награждаването на отличените деца.Изложбата продължава да радва жители и гости на Казанлък, които могат да се потопят в магията на розите, видяна през очите на младите художници.


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Автор Никол Симова
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