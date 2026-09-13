Градинари разкриха как да опазим розите в жегата
Сутрешното, бавно и дълбоко поливане пази корените и цветовете
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Сутрешното, бавно и дълбоко поливане пази корените и цветовете
По време на церемонията представители на двете общини символично засадиха розов храст
Идеята е вдъхновена от дъщеря му Харпър
Това е темата на зелената арт инсталация
Днес бе награждаването на отличените деца
Домакин на срещата бе българското посолство в столицата на Германия-Берлин
Километър удоволствие
Розопроизводител от Карлово бие тревога
Миналия месец плеймейтката публикува клип с неразумно бързо шофиране
Има старинна дестилерия, наречена "гюлапана"
Става емблема на Карлово
Целта е да стабилизира икономически стопаните след щетите, причинени от срива в търсенето на розов цвят
Преработвателите разчитат на помощ от държавата, за да вдигнат изкупната цена
стопани не получават обезщетение за загубите си
По повод напрежението в Карлово тя заяви, че се води активна комуникация с бранша
Руските оранжерийни предприятия са принудени да унищожават милиони рози всеки ден
В Русия 8 март е един от най-обичаните празници
Около "Асарел-Медет" има над 15 000 декара сертифицирани площи за чиста продукция
За Деня на земята пуснаха 17 гълъба с послание за мир
Поздравиха руския президент с огромен плакат на моста "Манхатън" в Ню Йорк Руският президент Владимир Владимирович Путин навърши днес 64 г. По традиц...