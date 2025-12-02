Казанлък в центъра на юбилей на немските туристически журналисти

Казанлък- градът на розите и тракийските владетели бе основен акцент по време на 35-годишния юбилей на немските туристически журналисти. Домакин на срещата бе българското посолство в столицата на Германия-Берлин, начело с Н. Пр. посланик Григор Порожанов.

Казанлък, представен като дом на маслодайната роза и съкровищница на уникалните разкрития за древните траки, успя да впечатли немските журналисти и те проявиха огромен интерес към социализираните тракийски храмове и аромата на продуктите от роза.

Заместник-кметът на Община Казанлък Аксения Тилева призова журналистите при гостуването си в България да посетят и Казанлък, като място за трупане на емоционални спомени. Направени бяха и първи срещи с немския град на розата Зангерхаузен. Там се намира парк Розариум с най-голямата колекция от рози в света, повече от 8700 различни сорта и видове рози.

Константина Костадинова 1-ва подгласничка на Царица Роза, подари картина на Жералдин Херзберг- царицата на розата в Зангерхаузен.

Възможностите за посещения в България представи и Тихомир Патарински, аташе по туризъм на България в столицата на Германия – Берлин.

На срещата присъстваха и представители на немски туроператори, а Тихомир Патарински заяви, че Казанлък ще бъде представен със собствени рекламни материали на предстоящи туристически изложения в Германия.

