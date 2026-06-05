С музика и рози Казанлък ще посреща и изпраща гостите на града

С „музика и рози“ Казанлък ще посреща и изпраща гостите си. Това е темата на зелената арт инсталация, която беше изградена на новото кръгово кръстовище на западния вход на града. Проектът за озеленяване е дело на казанлъчанката Лора Гидимаркова и е обвързан с локацията и близката фабрика за производство на струнни музикални инструменти „Кремона-България“.



В едната част на кръговото кръстовище е пресъздаден ключ сол, а в другата чрез нотни знаци - т.нар. ритъм „синкоп“. Композицията е свързана със стилизирано музикално петолиние. За нея са използвани нискостеблени червени рози, ниски храсти в същия цвят и килим от сукулентни и сезонно цъфтящи растения. „Успяхме да съчетаем в жива картина символа на града ни и богатата му музикална история и култура“, обясни авторката Лора Гидимаркова.



Новото озеленяване ще бъде поддържано с автоматична поливна система и противоплевелно платно. То е поредна стъпка към облагородяването на градската среда и превръщането на Казанлък в модерна европейска община.





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