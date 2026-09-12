С музика и рози Казанлък ще посреща и изпраща гостите на града
Това е темата на зелената арт инсталация
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Това е темата на зелената арт инсталация
Съоръжението ще може да преработва до 100 000 тона биомаса годишно
Кампанията „Алкохолът е лош шофьор“ навлиза в 17-ата си година с най-смелата идея досега
Разработено е специално за Мека
Подмяната им спестява средства, но и подобрява качеството на водата
Драма в Лондон
Зрелищна инсталация на Вероника Михалева влиза в дебат с изкуствен интелект
Арт инсталацията „Unlimited Space“ бе отличена за „Пространствен дизайн“
В широкия център на София няма място, това е опасно за околната среда и здравето на хората, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за Българ...
България поздравява Германия за председателството на Съвета на ЕС с инсталацията „Българските букви“
Комисията одобрява близо 94 млн. евро подкрепа за проекта
Най-голямата марка луксозни хотели в света позиционира инсталацията на Александър Хол от 200 изрисувани бутилки шампанско
Бургас се сдоби с технология, последен писък на модата. Основната част от атрактивната инсталация "Соларни дървета" бе монтирана на площад "Тройката",...
Пробен старт на завода за боклук подготвя Столична община. Предстои провеждането на 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разреш...
От този уикенд до финала на сезона на хитовия сериал "Игра на тронове" The Mall в София ще е домакин на интерактивната електронна игра в свръх-човешк...
София. Никой няма достатъчно време, наистина. Но когато си родител, този проблем започва да става още по-осезаем. Защото страда още някой. За да създ...
Берлин. Столицата на Германия Берлин чества 25-годишнината от падането на Берлинската стена с любопитна инсталация, монтирана по някогашното й трасе....
Шумен. Да се строи ли инсталация за унищожаване на опасни отпадъци. По този въпрос гласуват с "да" или "не" жителите на община Каспичан на днешния реф...
София. Иван Яхнаджиев използва 400 детски колички за арт инсталация, с която протестира срещу войната по пътищата. Паното с размери два на два метра...
Велико Търново. Гнезда с гигантски шарени яйца и щъркели ще „кацнат" по дърветата на улица „Цар Тодор Светослав" в старата столица. Птиците и великде...