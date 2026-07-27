„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас

От 31 юли до 30 август 2026 г. Центърът за съвременно изкуство и библиотека – Бургас представя изложбата „BEYOND RULES“, която събира за първи път в общ проект две ярки артистични личности – американската фотографка Хедър Бенет и българската художничка Нина Русева. Куратори на проекта са Стефан Стоянов и Стефка Дончева.

„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода. Макар да работят в различни медии, двете авторки изграждат общ визуален разказ за човека отвъд наложените обществени роли и очаквания.

Хедър Бенет представя фотографската серия Photos of Gifts – произведения, в които традиционният образ на подаръка се превръща в многопластова метафора за човешките взаимоотношения, грижата и женската идентичност. В творбите си тя използва фотографията едновременно като изображение и като обект, поставяйки под въпрос начина, по който възприемаме образите в съвременната визуална култура. Красиво опакованите подаръци, обвити с изображения от списания, разкриват напрежението между видимото и скритото, между жеста на даване и неговото често незабелязвано значение. Серията превръща ежедневния акт на подаряването в силен символ на внимание, отдаденост и човешка близост.

Нина Русева е сред най-разпознаваемите съвременни български художници. Нейното творчество се движи между абстракцията и фигуралността, като изгражда мащабни живописни пространства, наситени с енергия, силен колорит и емоционална дълбочина. В картините ѝ цветовете и формите се превръщат в носители на вътрешни състояния, а пластичният език създава усещане за движение, трансформация и духовно преживяване.

Въпреки различния си художествен език, Бенет и Русева се срещат в стремежа си да поставят зрителя отвъд очевидното. Изложбата предлага диалог между фотография и живопис, между интимното и монументалното, между личната история и универсалните човешки преживявания.

Проектът „BEYOND RULES“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и е част от културните инициативи, които допринасят за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата, утвърждавайки града като пространство за международен културен обмен и представяне на съвременното визуално изкуство.

Откриване: 31 юли 2026 г., 18:00 ч.

Период: 31 юли - 30 август 2026 г.

Място: Център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас