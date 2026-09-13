Всичко за Озеленяване

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Нови цветя красят Банско

Нови цветя красят Банско

С фитосанитарни и оформящи сечи на дървесната растителност започнаха озеленителните дейности в Банско. След анализ на направената паспортизация на дър...

01 април | 13:12
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