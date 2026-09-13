С музика и рози Казанлък ще посреща и изпраща гостите на града
Това е темата на зелената арт инсталация
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Това е темата на зелената арт инсталация
Ако ще садите растения, но не сте експерти, най-добре е да се спрете на по-непретенциозни видове
Освен централната градска част, озеленени ще бъдат и кварталите на града
Предвижда се да се мият улиците поне веднъж месечно, градският транспорт с минимум сертификат Евро 5
30 различни вида рози, два вида гербери, лилиуми, лалета, карамфили са само част от цветята, които красят кабинетите на властта. За осигуряването им о...
Два пъти повече площи са залесени тази пролет в сравнение с миналата година. Нови насаждения има върху 3034 декара на територията на Югозападното държ...
През тази година продължава засаждането на дървета в града, както и в горски територии, собственост на общината. Това съобщиха от пресцентъра на Столи...
По случай Седмицата на гората възпитаници от ОДЗ „Слънце" в Ардино засадиха 15 дръвчета от бял бор, ясен и червен дъб в дворното пространство на детск...
С фитосанитарни и оформящи сечи на дървесната растителност започнаха озеленителните дейности в Банско. След анализ на направената паспортизация на дър...
Варна ще посрещне активния туристически сезон с обновени и цветни шадравани. До 7-ми май трябва да бъде пуснат фонтанът край Понеделничния пазар, койт...
Декоративни храсти за 7200 лева са задигнати от сливенския булевард "Цар Освободител", известен като Ларгото. По пешеходната зона приключва проект за...
Бургас. 30 000 000 лв. ще даде община Бургас за озеленяване на крайморския град в изборната 2015-та година. Това обявиха от общината през седмицата, к...
Благоевград. Общинското ръководство на Благоевград продължава облагородяването на града. Приключиха дейностите по обновяването на тротоарите над гроби...
Банско. Над 150 дръвчета бяха засадени в Банско в началото на пролетта. С това стартира озеленителната кампания през тази година. Нови цветя вече има...
Велико Търново. За втора поредна година Община Велико Търново обявява инициативата „Моята градинка", с цел благоустрояване на междублоковите пространс...
Стара Загора. Централното градско пространство в Града на розите, добило популярност сред казанлъчани като „дупката", скоро ще се раздели с ламаринени...
Цяла седмица продължава протестът на испански работници
София. Започна засаждане на нови дървета по улици и булеварди в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община и уточниха, че над 450 фида...
Виена. Типично за летните месеци, в гъсто застроените градски райони е по-горещо. Специалистите определят това явление като ефект на топлинните остров...
Враца. Началото на нова инициатива във Враца обяви кметът Николай Иванов. Мотото й е „Осинови градинка". В нея могат да се включат собственици на фирм...