С музика и рози Казанлък ще посреща и изпраща гостите на града
Това е темата на зелената арт инсталация
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Това е темата на зелената арт инсталация
Отличени са за рисунка
Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
Целта на срещата бе учениците от старозагорските гимназии да се запознаят с дейностите на ОП „Арт сцена – Стара Загора“
Актьорът качи снимки в нета
Ще могат да го видят между 13 ноември и 22 декември
Намира се в Пловдивска област
Нова кауза
Арт работилницата предостави възможност на желаещите да се включат в преработката на текстил
Гледаме поредна версия на „Арт“
Най-вероятно изображенията са на почти 44 000 години
Известният художник съчетава живопис с фотографии
"Трите мечки" се нарича арт компанията на Вергов, Бахаров и Карамазов
...Или 8 безумия, които мислим за арт преживявания Плаващите кейове на Христо Явашев-Кристо, възхитиха цял свят. Само в родната му България се появих...
Нощ на театрите ще се проведе в няколко български града за трета поредна година. Всъщност този път ще бъде цяло "денонощие" на театрите. Програмата на...
Утвърдените звезди на театъра Владимир Карамазов, Захари Бахаров и Юлиан Вергов играят днес в Благоевград. На сцената в зала „Пейо Яворов" в 20,00 час...
София. Специален фонд за иновации в културата ще набира частни и публични средства за съвременно алтернативно изкуство. Това съобщи днес на пресконфер...
Румънските крадци на картини от музей в Холандия ще трябва да платят 18 милиона евро, съобщава информационният сайт "Зиаре". Букурещки районен съд ос...
Носталгията по някогашната "Аполония" оживява в снимките на Тодор Денев Жалба за младост се лее от прекрасните снимки на Тодор Денев, заковали емоцио...
Филип Киркоров дава старт на купона утре в Бургас. Мегазвездата идва у нас, за да покаже спектакъла си "Другой". В шоуто е използвана 3D-технология, е...