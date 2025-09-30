Площад „Ротонда“ на Централна гара с нова културна визия

Подлезът на площад „Ротонда“ до Централна гара, дълго време символ на сивота и безличие, може скоро да се превърне в оживен културен център.

Район „Сердика“ представи концепция за социализация и развитие на пространството, която цели да обедини изкуството, общностите и туризма в ново лице на входа на София. Идеята е създадена в партньорство с експерти, артисти и граждани, за да вдъхне живот там, където всекидневно преминават хиляди хора.

Началото на промяната

Кметът на район „Сердика“ Момчил Даскалов представи концепция за социализация и развитие на площад „Ротонда“ на Централна гара като културен хъб и представителен вход на града. Тя е разработена по инициатива на район „Сердика“ от екипа на агенция Imp-Act и „ГРАДОСКОП“, в партньорство с UnderGara и „Компонента“.

Концепцията черпи вдъхновение от вече 10-годишната инициатива UnderGara и я актуализира с нуждите на града към днешна дата, на база предложения на десетки експерти в тематични работилници и проучване с участието на над 450 граждани, проведени тази година.

По случай представянето подлезът на „Ротондата“ вече посреща туристи и минувачи с изложбата „Наследство с бъдеще“, представяща културното наследство на града във фрагменти от картини на учениците от ПГИИ „Професор Николай Райнов“.

Европейски примери и местни усилия

„Имаме изключителни гари в Европа, които са успешен пример за съчетание на съхранена архитектура, транспортен възел, търговски център и уютни ресторанти. Те са оживени места за срещи, градски живот и туризъм. Все още сме далеч от това състояние на Централна гара в София, но правим първите стъпки в посока обживяване на това пространство – няма да е лесно, но сме решени да променим тази част на София“, сподели Момчил Даскалов.

По думите му администрацията се грижи за подобряване на чистотата, за повишаване на усещането за сигурност, за привличане на артисти, които да променят облика на мястото. Първите концерти, фестивали и изложби вече са факт, а към районната администрация се обръщат все повече представители на културните среди с идеи и търсене на подкрепа.

„За да имаме европейска гара, с която да се гордеем, са необходими координирани усилия на много институции, но най-вече имаме нужда от подкрепата и доверието на гражданите“, подчерта още Даскалов.

Култура, каузи и общности

На първо място концепцията залага на нуждите на различните общности и цели да предложи обживяване на голямото предгарово пространство с разнообразни активности за гражданите от околните квартали, ежедневно преминаващите през подлеза, както и за пристигащите туристи от трите околни гари. За тях могат да се организират културни и образователни събития, концерти, изложби и базари в публичните пространства на площада и новооткритото споделено пространство „Сердика“, ремонтирано от администрацията на района.

Приоритет в програмирането има културата и изкуството като двигател на социална промяна и затова е отправена покана към млади и изгряващи артисти, културни мениджъри и организации да се включат със свои проекти – изложби, инсталации, визуално и публично изкуство, сценични изкуства, прожекции, литературни четения и други. Концепцията предлага новата зала и мястото около нея да се ползват и от НПО сектора за събития, посветени на градски каузи, социално предприемачество и благотворителни базари.

Пространството е определено като подходящо за младежки дейности, пенсионерски занимания, детски и семейни работилници, както и за инициативи за хора в затруднено положение. Не на последно място, стратегията цели да превърне площада в по-представително място за пристигащите в София чрез партньорства, свързани с кулинарията и туризма.

Какво искат хората и какво показва проучването

Планът е създаден след четири експертни работилници с участието на десетки представители на институциите, бизнеса и неправителствения сектор. Най-широко подкрепените предложения са включени в анкета, в която участват 455 души в периода от юли до септември. Резултатите ясно показват, че най-подкрепено е съживяването чрез практични и социални функции – туристически информационен център, пазари, места за отдих и заведения.

На второ място анкетираните поставят културата – музика, изложби, театър, кино, работилници, младежки и образователни инициативи. Най-желани сред участниците са концертите и музикалните вечери, следвани от изложби и намеси с изкуство.

Урбанистичният анализ, изготвен по време на подготовката на концепцията, също сочи дефицит на културни, туристически и рекреационни обекти, за сметка на преобладаващи превозвачески фирми и туристически агенции. Затова гражданите признават, че избягват мястото, но биха го посещавали, ако то стане по-оживено и приветливо, и предложи разнообразни културни и социални дейности.

