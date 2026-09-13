Площад „Ротонда“ на Централна гара с нова културна визия
Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
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Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
С приемането на християнството в началото на IV в. с форма на ротонди се строят главно мавзолеи на известни личности
Варна. Един от символите на курорт "Св.Св.Константин и Елена" и на Гранд Хотел Варна – Ротондата на сладкарница "Албатрос" ще бъде заснета и демонтир...