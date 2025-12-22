Мръсен въздух в София. Мерките

И днес, понеделник, е въведен "зелен билет" в София заради мръсния въздух.

Столичната община въведе мярката преди 2 дни, заради проблема с фините прахови частици в столицата.

"Зеленият билет" е на стойност 1 лв. и важи за целия ден, включително за нощния градски транспорт.

Паркирането в буферните паркинги на метрото също трети ден ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

„Зеленият билет“ е специален билет за градския транспорт, който се въвежда при високо замърсяване на въздуха. Целта му е да насърчи хората да оставят автомобилите си и да използват обществения транспорт.

Зеленият билет важи за всички линии на градския транспорт:

-автобуси-

-тролеи

-трамваи

-метро.

