Голяма радост се задава за жители на столични райони

Люлин, Красно село, Слатина и Подуяне в центъра на дебата

29 яну 26 | 8:28
Иван Ангелов

Кризата със сметосъбирането в София отново влиза във фокуса на редовното заседание на Столичния общински съвет. Общинските съветници ще разгледат няколко доклада, които предвиждат директно облекчение за гражданите в най-засегнатите райони, включително възможност за освобождаване от такса за битови отпадъци.

Предложенията са насочени към квартали, в които проблемите със събирането на боклука продължават въпреки предприетите временни мерки. В районите Люлин и Красно село към момента сметосъбирането се извършва от общинското дружество Софекострой, след промени в организацията на услугата.

По-сложна остава ситуацията в Слатина и Подуяне, където няма сключени договори за сметосъбиране. В тези райони отпадъците се поемат от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което действа като временен оператор до намиране на устойчиво решение.

Очаква се дебатът в Общинския съвет да постави и по-широкия въпрос за отговорността на общината, справедливостта на такса смет и дългосрочния модел за управление на отпадъците в столицата.

Автор Иван Ангелов

анонимен
преди 32 минути

в люлин е изчистено продължават да изхвърлят мебелни плоскости столове дивани юргани улиците не са изметени шахтите са запушени с листа междублоковите пространства не са почистени

