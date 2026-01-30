Златното паркиране остава. Нова зона

След като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата, кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага.

От Центъра за градска мобилност, които ще трябва да поставят съответните табели и маркировки уточниха в писмена позиция, че изчакват необходимите юридически процедури, както и указания от Столичния общински съвет. Но към момента нямат яснота кога ще се случи това.

Ето какво предвиждат част от тях:

• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно 2 и 1 евро на час;

• промяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.

• увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, а за зелена – 100;

• въвеждане на жълта зона за район Банкя.

