Нещо страшно става по морето. Два града на нокти

Нещо страшно става по морето. Два града са на нокти, след като водата изхвърли телата на мъж и жена.

Труп на мъж е изплувал във Варна тази сутрин. Това е втори случай за сряда сутринта, след като тялото на жена бе изхвърлено и край Поморие.



Тялото във Варна е намерено около един от плаващите докове на Кораборемонтния завод. Сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на дока, пише ФОКУС.



Изпратени са екипи на полицията, за да извършат оглед.

Тази сутрин спортуващи хора на ивицата пред хотел в Новия град са се натъкнали на ужасяващата находка - труп на гола жена, изхвърлена от морето.

"Незабавно подадохме сигнал на телефон 112. Инстинктивно се опитахме да я спасим, но видяхме, че е мъртва. Така и не разбрахме какво е станало с нея", разказа един от свидетелите.

Според източници на Флагман мъртвата се е казва Евелина Н., на 57 години от София. Няма следи от насилие, вероятно дамата снощи е решила да се къпе в морето или се е самоубила. Близките вече са уведомени.

