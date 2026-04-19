Нещо страшно става по морето. Два града на нокти
Водата изхвърли две тела
20 души са се удавили по Черноморието от началото на лятото
Случаите са от територията на Областна дирекция на полицията в Бургас
И по двата случая са образувани досъдебни производства
Медицинска помощ на място е оказана на децата, след което са освободени за домашно лечение
До 1 юни тази година нещастните случаи във водоемите на страната и морето са общо 20
3200 са спасени за гозина, по данни на БЧК
Съветват ако човек попадне в силно течение, да запази самообладание и да не се паникьосва
В последния ден на юни морето взе три жертви в Бургаско
Двама души са се удавили, а 84 са били спасени след като туристически кораб потъна край бреговете на турския курорт Анталия. Плавателният съд излязъл...
Двама млади мъже се удавиха в река Дунав край Русе. Днес сутринта водолази извадиха телата им, след като издирването започна още в четвъртък вечер. Си...
Заради аномалиите с времето морето опасно като през август Необичайно за юни мъртво вълнение хвърли в паника летовниците по родното Черноморие. По тр...
Нов рекорд поставиха спасителите на Златните, след като миналата седмица колегите им по варненските плажове само за ден извадиха от водата и върнаха к...
Удавници на почивки вадят днес във Варненско. Екипите на ДКЦ 1 „Света Клементина" и спасителите бягат по плажовете на Златните като за световно първен...
Бургас. Двама туристи се удавиха за един ден в морето край Бургас. По всяка вероятност те са станали жертва на коварно мъртво вълнение, смятат спасит...
Варна. На Илинден в събота по всички плажове на Варна и курортите имаше червен флаг. Забраната за къпане е още от петък следобед, когато излезе голяма...
РИм. Жителите на италианския остров Лампедуза отдадоха почит на загиналите в корабокрушението край острова имигранти от Африка. До момента жертвите са...
Двама са се удавили в Ахтопол вчера. Това съобщиха от пресцентъра на полицията. Сигналът за инцидента е получен около 13,35 ч в полицейското управлени...
Бургас. Двама мъже се удавиха в бурното море на Южното Черноморие. 39-годишен софиянец се е удавил вчера на плаж „Перла” в Приморско, съобщиха от ОД н...