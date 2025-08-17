Трагична тенденция по морето! Експерт с предупреждение

Опасните дни по Черноморието продължават.

Само през последните седмици расте броят на инцидентите във водата, като август се очертава най-рисковият месец заради подводни течения и силни вълни. Те често се оказват капан за неопитните плувци, които пренебрегват забраните и влизат в морето, въпреки червения флаг.

По данни на БЧК от началото на сезона по българското крайбрежие вече са се удавили 20 души.

Червеният флаг не е формалност

През последните дни морето остава бурно по-дълго от обичайното, което изнервя летовниците. Мнозина игнорират предупрежденията на спасителите и именно това води до рисковани ситуации и опасни спасителни акции.

Иван Георгиев от Института по водна безопасност подчерта, че причината е в природата, а не в произволни забрани: „Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не „затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители.“

Как да реагираме при беда

Ако човек попадне в коварно течение, специалистите съветват да запази спокойствие, вместо да се бори срещу вълните. „Ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да изелзем от него“, посочва Георгиев.

В случай че станем свидетели на удавяне, експертът настоява никой да не влиза сам във водата. Най-доброто решение е незабавно да се потърси спешна помощ, а ако няма друг изход – да се подаде предмет, който да държи пострадалия над водата, докато пристигнат екипите.

