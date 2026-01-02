Протести на фермери в Гърция блокират границата и двете посоки

Поради стачни действия и блокада, организирана от гръцки фермери, се очакват затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи по границата с Гърция и в двете посоки. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ тази сутрин. Оттам уточняват, че обстановката може да се променя динамично в зависимост от действията на протестиращите от гръцка страна.

По данни на граничните власти трафикът на границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия към момента е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Без затруднения се осъществява и движението през граничните преходи с Румъния, където не са въведени ограничения за преминаване.

Протестите на гръцките фермери са свързани с дългогодишни искания за по-високи субсидии, компенсации за увеличените производствени разходи и промени в аграрната политика. В неделя, 4 януари, протестиращите ще проведат национална среща, на която ще обсъдят следващите си действия, включително дали блокадите по границата ще продължат или ще бъдат разширени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com