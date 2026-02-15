Южната граница се задъхва от тежкотоварен трафик

Движението е интензивно на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването е основно при тежкотоварния трафик към Турция, където в определени часове се образуват колони от камиони.

На границата с Гърция от 20 януари през прехода „Рудозем“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Същият режим важи и за пунктовете „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили без допълнителни ограничения.

По границата със Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. Спокойно е движението и към Сърбия.

На границата с Румъния също не се отчитат затруднения и преминаването става при обичайна интензивност. От „Гранична полиция“ призовават шофьорите да планират пътуванията си и да следят актуалната информация за натовареността на пунктовете.

