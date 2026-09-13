Опашки от тирове на Капитан Андреево още от сутринта
Интензивен трафик на изход към Турция, докато останалите граници са спокойни
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Интензивен трафик на изход към Турция, докато останалите граници са спокойни
Интензивно движение към Турция, останалите пунктове спокойни
Тежкотоварният трафик при „Капитан Андреево“ излезе извън контрол
Над 3000 камиона минават дневно, но трафикът не намалява
Тирове чакат с часове на „Капитан Андреево“, а гръцките протести хвърлят трафика в хаос
Следващата седмица ще бъде дезинфекциран участъкът от магистралата, където се беше струпала километрична опашка от тирове
Русе. Дълга опашка от над 200 тежкотоварни камиона се е образувала в района на ГКПП "Дунав мост", тировете изчакват по пътя от град Мартен към Русе....