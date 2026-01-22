Тежкотоварен ад на „Марица“! Колоната расте, чакането стига денонощие

Опашките от тежкотоварни автомобили на магистрала „Марица“ продължават да се удължават, като тази сутрин колоната от камиони, чакащи да преминат през ГКПП „Капитан Андреево“, достигна около 25 километра. Водачите прекарват между 15 и 20 часа в изчакване, преди да бъдат обработени и пропуснати през пункта, съобщи началникът на граничния пункт Яни Пейчев.

По думите му натискът върху трафика остава изключително висок, въпреки че митническият пункт „Капитан Андреево“ работи на пълен капацитет. Само през последното денонощие са обработени около 3000 товарни автомобила, от които 1428 на вход и 1572 на изход. От Регионалния пресцентър на Агенция Митници в Свиленград уточниха, че всички трасета функционират, а целият наличен кадрови ресурс е ангажиран при максимално натоварване.

Проблемът се задълбочава и от ситуацията на съпределния турски пункт Капъкуле, където също има затруднения при обработката на трафика. По тази причина вчера се проведе работна среща, на която бяха обсъдени конкретни мерки за облекчаване на движението и ускоряване на преминаването на товарните автомобили. Допълнително напрежение създават и продължаващите вече два месеца протести на гръцките фермери, заради които редица спедиторски компании пренасочват маршрутите си именно през България.

По данни от пункта вчера сутринта колоната от камиони по магистрала „Марица“ е достигнала 27 километра, а в късния следобед е намаляла до около 20 километра. Един от ключовите обсъждани детайли е синхронизирането на почивките и ротацията на смените между българския и турския граничен пункт, тъй като в момента съществува часова разлика в графиците. Яни Пейчев подчерта, че независимо от натиска и дългите опашки, няма да бъде допуснат компромис с качеството и сигурността на проверките за сметка на по-бързо пропускане на трафика.

