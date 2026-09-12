Тежкотоварен ад на „Марица“! Колоната расте, чакането стига денонощие
Над 3000 камиона минават дневно, но трафикът не намалява
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Над 3000 камиона минават дневно, но трафикът не намалява
Черни облаци над пътя за Свиленград
Все още тлее и огнището в Пирин планина
Кражбата е констатирана при ежедневните огледи, които се извършват от ОПУ-Хасково...
Близо 4 месеца след като беше открит то президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов, част от ЛОТ 1 на АМ Марица се срина на около 100 м. при...
София. До края на годината се удължава срокът за завършване на отсечката между Харманли и Димитровград на магистрала "Марица". Това обяви пътният шеф...
София. Министърът на културата д-р Петър Стоянович организира днес в Министерството на културата спешна среща за необходимите действия за продължава...