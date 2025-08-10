Нещо страшно става на магистрала "Марица"! Затвориха я

Огнено домино удря страната ни. На фона на битката с пожарите в Сунгурларе и в София, адски пламъци лумнаха и край Свиленград. Черните облаци в небето станаха причина магистрала "Марица" да бъде временно затворена.

Заради задимяване от пореден пожар временно е ограничено движението при км 94-97 на АМ "Марица" край Свиленград. Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор", съобщиха от АПИ.

Пожарът е далече от населени места. В хасковска област и днес температурите са много високи, а рисковете от пожари големи. Необходимо е всички да бъдат отговорни и да спазват забраните за палене на открит огън.

