Предупреждение! Над 300 000 автомобила остават без валидна винетка

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на повече от 682 000 годишни винетки за леки автомобили, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Само през януари срокът приключва за около 311 000 винетки, а през февруари – за още над 371 000, което поставя много шофьори в риск да се движат без валидно право на пътна такса.

От АПИ напомнят, че всеки водач може лесно да провери срока на винетката на автомобила си чрез сайта bgtoll.bg, в секцията „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер и държавата на регистрация системата показва дали винетката е активна, с изтекъл срок или неизползвана, включително когато е закупена с отложен старт.

Данните показват, че до 21 декември са продадени над 6,7 млн. винетки, а приходите от тях надхвърлят 312 млн. лева. Най-предпочитани остават годишните и седмичните винетки, като продадените годишни са над 2,57 млн., а седмичните – над 2,56 млн. Следват месечните, уикенд винетките и тримесечните.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят, но се изписват едновременно в евро и лева. Преизчисляването става автоматично по официалния фиксиран курс и не изисква действия от страна на шофьорите. През януари плащанията в брой ще са възможни както в лева, така и в евро, докато електронните плащания ще се извършват само в евро.

Цените за 2026 г. остават: годишна винетка – 49,60 евро, тримесечна – 27,61 евро, месечна – 15,34 евро, седмична – 7,67 евро, уикенд – 5,11 евро. От 3 февруари влиза в сила и еднодневната винетка за 4,09 евро, валидна 24 часа за леки автомобили до 3,5 тона.

В края на миналата година министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов отчете рекордни приходи от пътни такси над 1 млрд. лева към 19 декември. По думите му резултатът е постигнат благодарение на мерки в Националното тол управление, технологични подобрения и законодателни промени, приети от Народното събрание.

