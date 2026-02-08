Интензивен трафик към Турция на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Граничните власти припомнят, че от 20 януари през граничния преход с Гърция „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния. Движението е нормално и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

От „Гранична полиция“ препоръчват на водачите на товарни автомобили, пътуващи към Турция, да се подготвят за изчакване и при възможност да планират преминаването си извън пиковите часове. Засилено е и полицейското присъствие в районите около натоварените пунктове с цел по-бърза обработка на трафика и недопускане на струпвания.

