Предупреждение! Над 300 000 автомобила остават без валидна винетка
Риск от глоби в първите седмици на годината
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Риск от глоби в първите седмици на годината
София. Новите винетни стикери ще бъдат пуснати в продажба от понеделник. Те ще могат да бъдат закупени от водачите на превозни средства в над 3300 пун...
София. За шеста поредна година цените на винетките остават непроменени, обяви регионалният министър Лиляна Павлова. Заедно с председателя на Агенция "...