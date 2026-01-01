Банкоматите пълни, ето къде да теглите

Евробанкноти вече могат да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София, показа репортерска проверка. Все още има проблеми с банкомати на някои от по-малките банки, но като ситуацията е далеч по-спокойна от очакваното.

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната. До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Устройства на "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Централна кооперативна банка" - ЦКБ, разположени в централни райони на столицата, функционират без смущения и от тях се теглят без проблем суми в евро, предава БТА.

Банкомати на "Обединена българска банка" - ОББ, ПИБ и "Инвестбанк" също отпускат желаните суми в единната европейска валута.

Приложенията на банка ДСК и „Инвестбанк“ остават недостъпни от сутринта.

