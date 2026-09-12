Банкоматите пълни. Първото изтеглено евро не е в София
Приложенията на някои банки остават недостъпни от сутринта
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Приложенията на някои банки остават недостъпни от сутринта
Global Finance я определя като най-добър доставчик на FX услуги в България за 2026 година
Вноски на банкноти могат да се правят на каса в офис или на банкомат на банката с функция за депозит
Ще има временни ограничения в услуги на банката
„Банка ДСК“ ЕАД става универсален правоприемник на „Експресбанк“ АД
Осъден за банков обир съобщил, че притежава база данни, проверка установила, че не е имало успешна хакерска атака срещу информационните системи
След сливането през 2020 г. новата финансова институция ще се доближи до лидера УниКредит Булбанк по активи, Виолина Маринова ще бъде ръководител на...
Припада в съда, оставят го в ареста за постоянно Общо $5 млн. е изпрал бившият шеф на ДСК в Пловдив Красимир Калинкин. Преводите са ставали за пет го...
Унгарската ОТП с интерес към трезори в България, Румъния или Сърбия Унгарската ОТП банк, която е собственик на Банка ДСК, е възможно да придобие няко...
София. От банка ДСК предупреждават за вирусна атака срещу мобилното й приложение. Някои от клиентите на услугата "Директ" са получили предложение за и...
София. Едва ли ще се намери кой да плати сумата, нужна за запълване на дупката в КТБ, каза в сутрешния блок на БНТ Виолина Маринова, изпълнителен дире...
Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова е заявила намерението си да подаде оставка като член на управителния съвет на Българска...
Да чуеш химна в своя чест е неописуемо изживяване, казва Виолина Маринова