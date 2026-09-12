Виолина Маринова: Едва ли ще се намери кой да плати за КТБ

София. Едва ли ще се намери кой да плати сумата, нужна за запълване на дупката в КТБ, каза в сутрешния блок на БНТ Виолина Маринова, изпълнителен дире...