Банка ДСК печели престижно отличие за валутни операции

Международното списание Global Finance отличи Банка ДСК като най-добрия доставчик на услуги, свързани с валутни операции в България за 2026 година. Отличието е част от ежегодната класация Best FX Banks, която се провежда за 26-а поредна година и е смятана за една от най-авторитетните в сектора.

Оценяването се извършва от индустриални анализатори, корпоративни директори и експерти в областта на технологиите. Сред критериите са обемът на транзакциите, пазарният дял, географското покритие, нивото на обслужване, конкурентните условия и въвеждането на иновативни решения.

„Радостни сме, че авторитетно издание като Global Finance отличи Банка ДСК като лидер във валутната търговия и търговията с валутни продукти на българския финансов пазар. С фокус върху иновациите развиваме електронната валутна търговия като атрактивна услуга за нашите клиенти. Нашата цел е да бъдем модерен и надежден партньор и това признание ни дава увереност, че се движим в правилната посока“, коментира Светослав Велинов, управляващ директор на пазар „Спестовни и инвестиционни продукти“ и пазар „Глобални пазари“ в Банка ДСК.

От Global Finance подчертават, че валутният обмен става все по-стратегически бизнес както за банките, така и за корпоративните клиенти в среда, белязана от геополитическо напрежение и промяна на лихвените нива. Наградите отличават институции, които успяват да останат лидери и да въвеждат иновации в силно конкурентни условия.

За региона на Централна и Източна Европа победител в категорията е ОТП Груп, част от която е и Банка ДСК.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com