ББР и Инвестбанк разширяват достъпа на бизнеса до над 30 млн. евро финансиране по InvestEU
Подкрепата от ББР е по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“
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Подкрепата от ББР е по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“
Приложенията на някои банки остават недостъпни от сутринта
Отличието бе връчено на церемония на “Банкер на годината”
Това е поредно подобрение в кредитния рейтинг на банката в последните няколко години
Целта на инициативата е да насърчи новаторството и да подпомогне български артисти от страната и чужбина
Плащай за синя или зелена зона през Ibank mobile без допълнителни такси
Инвестбанк предлага и дигитален онбординг на юридически лица
Отличните финансови резултати водят до подобряване на почти всички съотношения в анализа на доходността на банката
„Инвестбанк“ АД и Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Ох...
Финансовата институция спечели поредна награда за иновации
Как да използвате Google Pay?
Намира се в Ритейл Парк „Перник Плаза“
Тя бе присъдена в конкурса Digitalk&A1 Awards
В панел Future Is Fintech участие взе Леонид Димов – директор на дирекция „Информационни технологии“
Кандидатстване и бърз процес на одобрение
Инвестбанк е по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активит...
Ерик Рубин разговаря с гуверньора Димитър Радев, Централната банка проверява "Инвестбанк" за парите от Венецуела
Средствата са преминали през поне още две банки, включително от САЩ и ЕС, обяви трезорът
Николай Свинаров се извини на "Инвестбанк". От уважавания трезор пуснаха официално съобщение до медиите. Ето пълният текст: "Уважаеми колеги, В сред...
София. Инвестбанк АД отпразнува Деня на народните будители със специално събитие, на което бяха представени първите у нас „пейки на знанието". Те са о...