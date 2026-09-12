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„Инвестбанк“ АД и център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ „Св. Климент Охридски“ сключиха споразумение за сътрудничество

„Инвестбанк“ АД и център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ „Св. Климент Охридски“ сключиха споразумение за сътрудничество

„Инвестбанк“ АД и Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Ох...

21 ноември | 13:30
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