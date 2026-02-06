Деляна Иванова: ББР гарантира прозрачност при финансирането на общините

Председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова участва в дискусионния форум „Възможности и предизвикателства пред местните финанси през 2026 година“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България.

Пред представители на местната власт Иванова представи програмите, които държавната банка реализира в подкрепа на общините, както и отговори на конкретни въпроси, свързани с тяхното прилагане и с процеса на разплащане.

В рамките на инвестиционната програма за общините бяха разгледани конкретни казуси, като бе дадена допълнителна яснота за механизма на плащанията. Иванова подчерта, че ББР не прави оценка по същество на разходите, но по силата на постановление на Министерския съвет има ангажимент да гарантира, че средствата се превеждат директно към изпълнителите по проектите, с което се осигурява контрол върху целесъобразното изразходване на ресурса.

Тя допълни, че от края на миналата година банката вече извършва плащания по инвестиционни проекти на общините.

Деляна Иванова обърна внимание и на специалната програма на ББР за оборотно финансиране на строителни компании, които имат сключени договори с публични възложители за дейности с осигурен бюджет.

След одобрение от Европейската комисия и решение на Министерския съвет ББР управлява и програмата за обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост с текущ бюджет от близо 247 млн. евро. Иванова посочи, че до юни 2026 г. трябва да бъдат сключени всички споразумения за финансиране с общините, а срокът за приключване на дейностите е до края на 2029 г.

Всички проекти с подписани договори по етап 1 и етап 2 вече се прехвърлят към ББР, като безвъзмездното финансиране за двата етапа е 100%. Иванова уточни, че няма да се провежда нова процедура за кандидатстване, тъй като необходимата документация ще бъде прехвърлена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към ББР чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата.

