Приемането на еврото като официална парична единица в България е едно от най-значимите събития в съвременната история на страната. Банковият сектор имаше специална роля за това да обезпечи плавното и ефективно въвеждане на новата валута, както и обмяната на българските банкноти и монети. Подготовката отне почти две години, като най-интензивна тя бе от средата на 2025 г., когато бе взето официално решението на европейските институции за приемането на страната в еврозоната до първи януари 2026 г., когато малко след полунощ от банкоматите бяха изтеглени първите купюри от новата официална валута в България.

„Ще се погрижим за промяната“ е посланието на най-голямата по активи банка в страната към нейните стотици хиляди клиенти и обществото като цяло. То отразява в пълна степен разбирането на екипа на ОББ, че независимо колко мащабен и технически сложен е процесът по подготовка за крайните потребители - физически лица и бизнес, той трябва да се превърне в ясни, разбираеми и предвидими стъпки, през които да преминат лесно и спокойно.

Водени от този стремеж в ОББ още през лятото на 2025 г. бяха отменени таксите за физически лица за внасяне на левове по сметки и депозити и хиляди клиенти бяха подпомогнати да внесат своите левове, така че те да бъдат превалутирани в евро на 01.01.2026 г., без да им се налага да се редят на опашки. Още преди 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. банкоматите на ОББ успешно превключиха софтуерно и започнаха да предоставят евробанкноти. Едновременно с банкоматите заработиха всички карти и ПОС терминали на банката, което осигури нужното спокойствие за хората и бизнеса в новогодишната нощ. В рамките на първите две седмици на банкоматите на ОББ бяха извършени 997 875 тегления на стойност 246 556 200 евро. През ПОС терминалите на банката бяха направени 2 481 232 плащания на стойност 87 353 229 евро.

ОББ Мобайл беше първото банково приложение, отворено след конверсия към евро за клиенти на 01.01.2026 г. в 5:30 ч. с всички налични функционалности и от тогава работи без никакви прекъсвания. Само до 23 януари 2026 г. в ОББ Мобайл бяха регистрирани 14 196 702 влизания от клиенти, като в рамките на този период през приложението бяха извършени 1 090 505 трансакции. Клиентите на банката закупиха 6640 винетки на стойност 270 777 евро. Бяха извършени 417 789 плащания на битови сметки на стойност 17 445 161 евро, направени бяха 47 870 превода по мобилен номер на стойност 8 417 242 евро. В започналата кампания за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл данъците си са платили 1 141 души на обща стойност 61 662 евро.

До 16.01.2026 г. през бизнес приложението ОББ Онлайн бяха направени 632 661 превода и изплатени 157 525 заплати. От 07.01.2026 г. започна изплащането на първите пенсии в евро, като ОББ се погрижи за 287 749 български пенсионери, предоставяйки им пенсиите в евро на стойност 156 872 504 евро.

При засилен интерес от страна на клиенти и граждани на 05.01.2026 г. започнаха работа и клоновете на ОББ. В първия ден бяха посрещнати и обслужени 18 342 граждани, като беше обменена обща сума на стойност 51 868 692 евро. До 23.01.2026 г. в клоновете за обмяна на валута са обслужени 223 817 души, а стойността на общо обменената сума е 557 431 376 евро. Само обменените монети са 22 883 000 на стойност 11 864 000 евро.

ОББ беше една от малкото банки, които продължи да използва депозитната функция на банкоматите за приемане на левове през януари, като за същия период са направени 198 007 вноски на стойност 257 517 565 лв. Операциите с карти са 3 479 107 на стойност 333 909 429 евро.

Мащабът на всичко, което се случи по повод приемането на еврото и обслужването на клиенти и граждани в този процес през месец януари, може да се илюстрира с няколко любопитни сравнения:

14,2 млн. влизания в ОББ Мобайл представляват 4,5 пъти повече от месечните посещения на Лувъра, Версай, Колизеума, Саграда Фамилия и цяла София, взети заедно.

223 817 души, обслужени в клоновете, са с близо 53 000 повече от хората, посетили големите концерти на световните звезди Ед Шийрън, Роби Уилямс, Гънс енд Роузис, Енрике Иглесияс и Андреа Бочели, които се проведоха през последните две години с подкрепата на ОББ на националния стадион „Васил Левски“ в София.

Обменените в клоновете на банката монети за първите три седмици от януари са с общо тегло от 106 598.6 кг., което се равнява на тежестта на около 22 слона.

Ако подредим всички банкноти от над 0.55 милиарда евро, обменени в клоновете на ОББ една до друга, това ще създаде дължина от близо 13 000 километра, с която може да бъде покрито разстоянието от София до Хонолулу в Хавай.

Погрижихме се и ще продължим да се грижим и в следващите месеци, за да бъдат клиентите и гражданите спокойни и уверени в ползването на новата валута. Клоновете на банката остават на разположение за всички, които все още не са обменили своите левове и монети. Обмяната ще бъде напълно безплатна до 30 юни 2026 г.

